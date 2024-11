Diese Lady muss "Love Island VIP" als Nächste verlassen

Als Single lebt es sich bei "Love Island VIP" bekanntlich gefährlich – das muss Kandidatin Tracy Candela am eigenen Leib erfahren. Für sie geht ihre Liebesreise in der vierten Folge der Staffel zu Ende. Grund dafür ist eine Entscheidung der Single-Männer, die die Frau mit der geringsten Chance auf die Liebe aus der Villa wählen. Dabei bestimmen die männlichen Kandidaten ziemlich schnell, welche Ladys es treffen könnte. "Chiara oder Tracy", schlägt Kymani Yade vor – die Jungs entscheiden sich daraufhin einstimmig für die Studentin. Danilo Cristilli (28) erklärt vor den Kandidatinnen die Wahl: "Wir sind nach dem Kriterium gegangen, welche Person sich nicht ganz von Herzen öffnet" Die Deutsche mit italienischen Wurzeln nimmt die Nachricht gefasst auf. Mit einem "Okay, alles klar" verlässt sie die Villa.

Dass es die 25-Jährige traf, kommt überraschend: Bei der letzten Paarungszeremonie, bei der Kymani Tracy wählte, gab er ihr einen Kuss. Gegenüber Melissa (29) schwärmte Tracy noch davon, woraufhin sich diese sicher war: "Bei euch ist einfach ein Match." Währenddessen war die Gefühlslage bei dem 21-Jährigen eine ganz andere. Er gab zu, dass er sich zu dem Kuss mit der Gewinnerin von Love Island 2018 zwingen musste und beendete kurz darauf sein Kennenlernen mit ihr. "Wenn ich mit dir tiefgründig sprechen will, fällt mir das schwer", gestand der Niederländer.

Mit Tracy verlässt der letzte Teil des Gewinnerpaars der zweiten Staffel die Show, denn in Folge drei war auch die Reise von Marcellino Kremers zu Ende gegangen. Nach ihrem Sieg wollten sich die beiden erst einmal außerhalb der Villa kennenlernen, doch dieses Vorhaben hielt nicht lange an. Nur wenige Wochen nach ihrem gemeinsamen Exit gab Marcellino ihre Trennung bekannt. Offensichtlich ist die Sache zwischen den beiden auch endgültig vorbei: Bei "Love Island VIP" ließen sie strikt die Finger voneinander.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Tracy Candela bei "Love Island VIP"

RTLZWEI Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island" 2018

