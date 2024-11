Ex-Freund von Bill Kaulitz machte sich über Akzent lustig

Bill Kaulitz (35) hat kürzlich in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" offen über seine gescheiterten Beziehungen gesprochen. Aktuell schwebt der Musiker mit seinem neuen Partner auf Wolke sieben. Dennoch erinnerten ihn die Gespräche mit seinem Bruder Tom Kaulitz (35) an eine weniger angenehme Zeit. In einer Folge sprach er über einen Ex-Freund aus den USA, der sich regelmäßig über seinen englischen Akzent lustig machte. Besonders verletzend war, dass diese Korrekturen häufig vor anderen Menschen geschahen, was Bill als "furchtbar" beschrieb.

Die Erfahrung prägte ihn nachhaltig und führte dazu, dass der 35-Jährige nun sehr darauf achtet, solche sprachlichen Fehler zu vermeiden. Der Musiker erinnert sich gut daran, wie weh es ihm tat, vorgeführt zu werden, und spricht darüber, wie wichtig es sei, dass solche Korrekturen im privaten Rahmen geschehen. Sein Bruder Tom stimmte ihm zu und betonte ebenfalls, dass man den richtigen Moment für solche Hinweise abpassen sollte.

Der Tokio Hotel-Frontmann hatte in der Vergangenheit nie ein Problem damit, offen über intime Details aus seinem Leben zu sprechen. In einer Radiosendung auf bigFM enthüllte der Sänger ein pikantes Detail: Er hatte auf der Gästetoilette von Roland Emmerich (68) Sex gehabt. "Es war spät am Abend und der Typ hatte die ganze Zeit an mir rumgebaggert", erzählte Bill ganz offen, bevor er die unverblümte Einladung aussprach: "Ich muss auf Toilette, willst du mit?" Ob Roland von diesem Abenteuer gewusst hatte, blieb dabei unklar.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz im Juni 2024

Getty Images, ActionPress Collage: Bill Kaulitz und Marc Eggers

