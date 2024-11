Jessica Haller fühlt sich nach ihrer Rücken-OP eingeschränkt

Nach anhaltenden schlimmen Rückenschmerzen hatte sich Jessica Haller (34) im August einer Operation unterzogen. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gesteht die Influencerin nun, dass ihre Mobilität nach dem Eingriff noch immer stark eingeschränkt sei. "Das Heftigste, was mich mental komplett durcheinandergebracht hat, war die Yogastunde im Hotel… Ich habe einfach 30 Minuten auf dem Boden geweint, weil ich so unbeweglich bin. Bücken wie ein normaler Mensch, sich zu dehnen wie ein normaler Mensch, all das ging nicht", klagt Jessica.

Trost fand sie bei ihrem Ehemann Johannes Haller (36): "Johannes musste mich wirklich sehr, sehr lange umarmen". Jessica versucht dennoch, positiv in die Zukunft zu blicken. "Ich muss mir noch mehr Zeit geben und noch mehr Geduld haben. […] Ich weiß auch, dass es nie wieder so sein wird, wie es mal war. Ich meine, es wurde versteift und ich kann froh sein, dass ich laufe", erklärt sie.

Besonders eine Sache geht Jessica nach ihrer Operation am Rücken sehr ans Herz. "Wisst ihr, was mich am meisten fertiggemacht hat? Dass ich meine Tochter nicht heben darf, und das ein ganzes Jahr nicht", jammerte die 34-Jährige im September auf Instagram. Jessica hat gemeinsam mit ihrem Mann Johannes die Tochter Hailey-Su Haller (3). Die Familie lebt auf Ibiza.

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica Haller, Juli 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit Töchterchen Hailey-Su

