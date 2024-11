Katie Price torkelt nach den UK Glamour Awards nach Hause

Katie Price (46) hatte wohl einen ziemlich guten Abend! Nach den UK Glamour Awards am Donnerstag torkelte sie vom Londoner Veranstaltungsort weg. Wie auf Paparazzifotos, die The Sun vorliegen, zu sehen ist, war die Reality-TV-Bekanntheit so wackelig auf den Beinen, dass sie von ihren Freunden gestützt werden musste! In einem funkelnden silber-goldenen Kleid mit gewagtem Ausschnitt und hohem Beinschlitz wankte sie Arm in Arm mit ihren Begleitern zu einem wartenden Taxi, wobei sie kaum die Augen offen halten konnte und sichtlich erschöpft wirkte.

Während des glamourösen Events zeigte sich die 46-Jährige allerdings in bester Feierlaune und genoss die Gesellschaft ihrer Promi-Freunde. Mit Jessica Alves (41) schien sie sich am besten verstanden zu haben – mitten auf der Tanzfläche gaben sich die zwei Ladys einen Kuss. Jessica, die kürzlich auf Katies Empfehlung einen Schönheitschirurgen in der Türkei aufgesucht hatte, strahlte in einem engen schwarzen Kleid mit funkelnden Juwelen und gewagten Cut-outs und präsentierte stolz die Ergebnisse ihrer Po- und Brust-Operationen.

In letzter Zeit sorgte Katie vor allem mit ihrem neuen Look für Aufsehen. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte sie stolz ihre neuesten Beauty-Eingriffe, darunter ein Facelift und ein XXL-Kussmund. "Willkommen zu den größten Lippen, die ich jemals hatte – ich liebe es!", teilte sie kürzlich ihren Fans begeistert in einem Video auf Instagram mit. Zwar bekommt die Britin immer wieder Kritik für ihre zahlreichen Schönheitseingriffe, doch aufhören will sie damit noch lange nicht. Als Nächstes soll, laut einem Insider von Closer, ihre Nase gerichtet werden.

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves, Real-Life-Barbie

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

