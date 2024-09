Kurz nach Facelift: Katie Price plant weitere Beauty-OP

Katie Price (46) will sich offenbar schon wieder unters Messer legen! Berichten zufolge denkt die britische Reality-TV-Bekanntheit über eine weitere Schönheitsoperation nach – ihre Freundin Kerry Katona (44) habe sie dazu inspiriert. Erst vor ein paar Wochen ließ sich das einstige Glamourmodel das Gesicht liften. Nun plant sie wohl, noch vor Weihnachten eine Nasenkorrektur vornehmen zu lassen. Ein Insider erzählt gegenüber Closer, dass Katie eine "Knorpelschädigung" an ihrer Nase habe und diese durch einen Eingriff korrigieren lassen möchte, so wie bei ihrer Freundin Kerry kürzlich. "Sie beschwert sich schon seit einiger Zeit über ihre Nase und gibt zu, dass sie Probleme mit dem Schnarchen und der Atmung hat", so der Informant.

Die 46-Jährige habe sich angeblich schon Details über den Chirurgen eingeholt, der Kerry operiert hat, da sie von den Ergebnissen total beeindruckt sei. Die Probleme mit ihrer Nase sollen durch ihre zahlreichen Schönheitsoperationen entstanden sein. Vor allem ein "verpfuschter" Lipflip vor drei Jahren soll die akuten Knorpelschäden verursacht haben. Vergangenes Jahr hatte sie bereits eine Nasen-OP, doch sie behauptet, dass die Narben schlecht genäht wurden und sich an ihren Problemen nichts verändert habe.

Katie ist bekannt für ihre zahlreichen kosmetischen Eingriffe, darunter Brustoperationen und Fettabsaugungen. Dafür wird sie von vielen kritisiert, doch die fünffache Mutter steht zu ihrem Schönheitswahn und will noch lange nicht mit den OPs aufhören. "Ich werde nie mit diesen Operationen aufhören. Es ist mein Körper und ich mache, was ich will. So sollte es auch sein, dein Körper, deine Entscheidung", betonte die OnlyFans-Creatorin im Juni gegenüber Daily Mail.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

