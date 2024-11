Seltener Auftritt bei Bambi: Hans Sigl kommt mit Ehefrau

Am Donnerstagabend lief der beliebte Schauspieler Hans Sigl (55) gemeinsam mit seiner Frau Susanne über den roten Teppich der 73. Bambi-Verleihung in München. Es war ein seltener Anblick, als der Star aus Der Bergdoktor und seine Ehefrau strahlend und vertraut für die Fotografen posierten – das letzte Mal zeigte sich das Ehepaar bei der Bambi-Verleihung 2023. Hans trug einen eleganten Smoking, während Susanne in einer glamourösen bodenlangen Robe in Rot einen bezaubernden Auftritt hinlegte.

Das Ehepaar, das seit 2008 verheiratet ist, zeigt sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt liegt bereits ein Jahr zurück, ebenfalls bei der Bambi-Verleihung 2023. Einblicke in ihr Privatleben sind rar und auch in den sozialen Medien hält sich Hans mit privaten Fotos zurück. In einem Interview mit Bunte erklärte Susanne, warum sie die Öffentlichkeit meidet: "Das fällt mir total leicht, weil ich das auch gar nicht so gerne habe, im Vordergrund zu stehen."

Erst kürzlich plauderte Hans' TV-Kollegin Barbara Schöneberger (50) einen witzigen Funfact über ihn aus. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet die Moderatorin, dass sich Hans seine eigene Serie "Der Bergdoktor" nur im Stehen ansehen kann: "Hans hat mir erzählt, dass er es einfach nicht aushält, sich selbst im Sitzen zu sehen. Er steht vor dem Fernseher und wird dabei ganz unruhig."

