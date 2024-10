Barbara Schöneberger verrät witzigen Funfact zu Hans Sigl

Hans Sigl (55), bekannt durch seine Rolle als charismatischer Arzt in der beliebten ZDF-Serie Der Bergdoktor, hat eine unerwartete Eigenart, die nun ans Licht gekommen ist. In Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" enthüllte die Moderatorin kürzlich, dass der 55-jährige Schauspieler seine eigene Serie nur im Stehen ansehen kann. Diese ungewöhnliche Angewohnheit kam ans Tageslicht, als die Moderatorin mit ihrem Gast Uwe Ochsenknecht (68) über ihre gemeinsamen Erfahrungen plauderte und Barbara dabei ein Geheimnis ausplauderte, das Hans bisher vor der Öffentlichkeit verborgen hielt.

Barbara, die zuletzt für ihren Look beim Deutschen Fernsehpreis harte Kritik einstecken musste, berichtete in der Sendung: "Hans hat mir erzählt, dass er es einfach nicht aushält, sich selbst im Sitzen zu sehen. Er steht vor dem Fernseher und wird dabei ganz unruhig." Diese Offenbarung sorgt bei Fans für Schmunzeln und zeigt eine neue, menschliche Seite des sonst so souveränen Schauspielers.

Abseits des Rampenlichts verbindet Hans Sigl eine scheinbar enge Freundschaft mit Barbara Schöneberger, die nicht nur seine Kollegin, sondern auch als Comedian, Sängerin und Schauspielerin eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche ist. Das persönliche Band zwischen den beiden zeigt sich nicht nur in gemeinsamen Bühnenprojekten, sondern auch in Form solcher amüsanten Anekdoten.

Getty Images Barbara Schöneberger beim 25. Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

