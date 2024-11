So persönlich ist der DSDS-Finalsong von Christian Jährig

Am Samstag findet das große Finale der 21. Staffel von DSDS statt. Die vier Finalisten werden in der Liveshow auch jeweils ihren eigenen Finalsong auf der Bühne zum Besten geben. Darauf freut sich vor allem Christian Jährig. Wie er im exklusiven Interview mit Promiflash verrät, hat sein Song "Auf eigenen Beinen" eine ganz besondere persönliche Bedeutung für ihn: "Der Song beschreibt quasi, dass man jetzt auf eigenen Beinen steht und ist sehr emotional." Er ergänzt im Laufe des Gesprächs, dass es sich um eine "wirklich sehr, sehr schöne Ballade" handelt, die seine Fans bereits ab dem 8. November auf allen Download- und Streaming-Portalen hören können.

Neben dem 30-Jährigen treten noch drei weitere Talente im Kampf um den heiß ersehnten Titel und die üppige Siegesprämie von 100.000 Euro an. So durfte sich im Halbfinale außerdem der älteste Kandidat Nissim Mizrahi über seinen Einzug ins Finale freuen. Dieter Bohlen (70) schwärmte ihm gegenüber: "Du hast jedes Mal so abgeliefert. [...] Das hast du wirklich verdient." Die letzten Plätze sicherten sich schließlich seine jüngeren Kontrahenten Tom Mc Conner und Philip Matas.

Die Tatsache, dass im großen DSDS-Finale ausschließlich Jungs stehen, enttäuscht insbesondere ein Mitglied der prominenten Jury. Die beliebte Schlagersängerin Beatrice Egli (36) betonte im RTL-Interview, wie frustriert sie über die fehlende weibliche Gesangspower in der entscheidenden Phase der Show sei: "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht."

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten Tom Mc Conner, Christian Jährig, Nissim Mizrahi und Philip Matas

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

