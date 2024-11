Spoiler: Das sind die Finalisten der aktuellen DSDS-Staffel

Achtung, Spoiler! Die diesjährige Staffel von DSDS neigt sich dem Ende entgegen. Auf RTL+ kann man jetzt schon sehen, welche Nachwuchssänger es bis in die Liveshows schaffen. Als ersten Finalisten gibt Pietro Lombardi (32) Christian Jährig bekannt. Auf ihn folgt Nissim Mizrahi. "Du hast jedes Mal so abgeliefert. [...] Das hast du wirklich verdient", schwärmt Dieter Bohlen (70). Auch Tom Mc Conner darf bald sein Können live auf der Bühne beweisen. Das letzte Ticket geht an Philip Matas, der seinen Mitstreitern bei der Verkündung erleichtert in die Arme fällt.

Damit verpassen Anne Heinz, Donika Hoxha, Leonardo Davi Abdon Custodio und Tamara Perez die Chance auf die Liveshows. Dass somit alle Frauen ausgeschieden sind, fällt auch dem Poptitan auf. Er rechtfertigt die Entscheidung der Jury so: "Für die Mädels hat es nicht gereicht, weil die Leistungen nicht so wahnsinnig gut waren, gerade heute. Wir hatten so starke Jungs!" Beatrice Egli (36) bemüht sich auch, die Damen zu trösten. "Ladys, uns allen hat's echt auch das Herz zerbrochen, dass wir keine Frau mitnehmen konnten. Aber die Jungs haben alle Tore versenkt", erklärt die Jurorin.

Abseits der talentierten Sänger auf der Bühne sorgte besonders ein Juror in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Anfang Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz im trauten Heim von Pietro und Laura Maria Rypa (28). Vor Kurzem berichtete Bild, dass die Aktion Einfluss auf die Anwesenheit des ehemaligen Gewinners in der DSDS-Jury gehabt haben soll. In der kommenden Staffel soll der 32-Jährige deshalb durch den Rapper Bushido (46) ersetzt werden.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christian Jährig, DSDS-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Nissim Mizrahi, DSDS-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tom Mc Conner, DSDS-Teilnehmer

RTL / Stefan Gregorowius Philip Matas, DSDS-Kandidat