Das Sommerhaus hat Sam Dylan und Rafis Beziehung gestärkt

Derzeit flackert Das Sommerhaus der Stars über die Bildschirme der Nation. Bei vielen Paaren der vergangenen Staffeln schlug der berühmt-berüchtigte Sommerhaus-Fluch zu und die Beziehungen zahlreicher Paare scheiterten nach den Dreharbeiten zu der beliebten Show. Promiflash hat jetzt bei dem aktuellen Sommerhaus-Kandidaten Sam Dylan (33) nachgefragt, wie es seit der Showteilnahme um seine und Rafi Racheks (34) Beziehung bestellt ist. "Das Sommerhaus hat uns gestärkt, weil wir jetzt noch mehr wissen, was wir an dem anderen haben", betont der Reality-TV-Darsteller und erklärt: "Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass wir keine richtigen Streitereien haben. Wir necken uns, das machen wir aber auch in unserem Alltag, das macht uns irgendwie Spaß, aber unsere Beziehung ist wahrscheinlich eine der stärksten im Sommerhaus."

Ganz anders bewertet Sam im Gespräch mit Promiflash jedoch die Beziehungen seiner Mitstreiter: "Ganz schlimm sind natürlich diese Temptation-Leute, Alessia (22) und Can haben Streitereien, Theresia (32) mit ihrem Mann […]." Der Ladenbesitzer sieht auch einen Vorteil darin, dass er und Rafi bereits seit fünf Jahren ein Paar sind: "Wir wissen einfach, wie der andere tickt. Ich glaube, wenn wir ganz am Anfang unserer Beziehung da reingegangen wären, dann wäre es auch richtig eskaliert." Eine Spitze gegen seine Mitstreiter Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) kann er sich dabei nicht verkneifen: "Wir können nicht mit, aber auch nicht ohne einander, das muss man auch dazu sagen. Wir sind aber nicht toxisch, wie dieses Temptation-Paar, die sich da auseinandernehmen […]. Da denkt man wirklich, die verprügeln sich zu Hause."

Im Sommerhaus kracht es immer wieder heftig zwischen Emma und Umut. Vor allem der Streit in der achten Folge des Formats verstörte viele Zuschauer nachhaltig – mehrfach wirkte es so, als würde die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin die Hand gegen den ambulanten Pfleger erheben. In einer Fragerunde auf Instagram nahm Umut seine Freundin aber in Schutz und betonte: "Emma ist nie handgreiflich geworden".

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

RTL Umut Tekin und Emma Fernlund, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

