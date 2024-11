Dua Lipa meldet sich mit trauriger Konzertabsage bei Fans

Es ist ein trauriger Abend für Dua Lipa (29) und ihre Fans aus Indonesien. Eigentlich wäre die Sängerin am kommenden Samstag in der Hauptstadt Jakarta auf der Bühne gestanden. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun aber mit einer schlechten Nachricht: "Mein Herz ist gebrochen, weil ich verkünden muss, dass ich Samstag nicht in Jakarta auftreten kann. Ich bin gerade hier in eurem wunderschönen Land und bereit für den Auftritt, nun muss ich euch aber leider sagen, dass das Konzert aufgrund von Sicherheitsproblemen mit der Bühne nicht stattfinden kann."

Den Worten der "One Kiss"-Interpretin ist anzumerken, wie mitgenommen sie selbst über diese Neuigkeiten ist. "Ich war so aufgeregt vor dieser Nacht und es tut mir wirklich weh, dass wir nicht für euch auftreten können – vor allem da mein letztes Konzert in Jakarta schon so lange her ist." Einen finanziellen Schaden soll niemand davontragen müssen – eine Kostenrückerstattung der Ticketpreise werde erfolgen. "Ich liebe euch alle und kann es wirklich kaum erwarten, bis wir so bald wie möglich wieder alle zusammenkommen und uns die Seele aus dem Leib singen und tanzen."

Es bleibt zu hoffen, dass ihre "Radical Optimism Tour" im kommenden Jahr ohne solche Zwischenfälle verlaufen wird. Im Mai 2025 wird die britische Popsängerin auch Deutschland für ein paar Konzerte einen Besuch abstatten. Zweimal in Hamburg und zweimal in München haben Fans des Weltstars die Chance, Dua live auf der Bühne zu erleben. Auch die 29-Jährige kann es kaum erwarten, bald wieder regelmäßig Konzerte zu rocken. "Ich werde mir in absehbarer Zeit den Hintern aufreißen und ich kann es kaum erwarten, euch diese Show zu präsentieren", verkündete sie auf Instagram.

Getty Images Dua Lipa, 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

