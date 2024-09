Welttour: Dua Lipa kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Dua Lipa (29) macht auf ihrer "Radical Optimism Tour" im Mai 2025 auch in Deutschland Halt! Die britische Popsängerin, bekannt für ihre dynamischen Performances und eingängigen Hits, hat unter anderem auf Instagram vier Konzerte in der Bundesrepublik bestätigt: zwei in Hamburg am 19. und 20. Mai in der Barclays Arena und zwei in München am 31. Mai und 1. Juni in der Olympiahalle. Auf der Tournee gibt die dreifache Grammy-Gewinnerin vor allem ihr drittes Album "Radical Optimism" zum Besten, das bereits Chart-Hits wie beispielsweise "Training Season" und "Houdini" hervorgebracht hat.

Dua kann es wohl selbst kaum mehr abwarten, endlich wieder regelmäßig auf der Bühne zu stehen. Auf der Social-Media-Plattform schreibt die "Illusion"-Interpretin voller Vorfreude: "Ich werde mir in absehbarer Zeit den Hintern aufreißen und ich kann es kaum erwarten, euch diese Show zu präsentieren." Der offizielle Verkauf der Tickets startet am 20. September um 10 Uhr. Einige Plattformen bieten aber auch in den Tagen davor bereits einen Vorverkauf an. Bislang ist noch nicht klar, wie teuer ein Ticket für Duas Shows sein wird.

Dua, die mit Hits wie "New Rules" und "Don't Start Now" weltweite Bekanntheit erlangte, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Musikgeschäft entwickelt. Ihr Debütalbum brachte ihr den ersten Grammy ein und legte den Grundstein für eine steile Karriere, die mittlerweile drei Grammy-Trophäen umfasst. Zusätzlich wurde die Powerfrau mit zahlreichen weiteren Awards ausgezeichnet. Abseits der Bühne engagiert sich die Sängerin auch sozial und setzt sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung ein.

Getty Images Dua Lipa, britisch-albanische Sängerin

Getty Images Dua Lipa auf der Met Gala 2024

