"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle & Fabis Humor passt

In der zweiten Hochzeit auf den ersten Blick-Folge wagten Michelle und Fabian den Schritt vor den Traualtar – und das, ohne sich zu kennen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten der Teamleiter für Digitalisierung und die Hörgeräteakustik-Meisterin, was ihr erster Eindruck vom jeweils anderen war. "Als ich Michelle zum ersten Mal gesehen habe, hat mich ihr wunderschönes Lächeln als erstes berührt", schwärmt der Neu-Ehemann und ergänzt: "Wie wir dann auch die ersten Worte ausgetauscht [...] und gelacht hatten, war mir klar, dass wir den ähnlichen bis gleichen Humor haben werden. Und das Händchen halten hat uns wohl beide Vertrautheit und Beruhigung gebracht."

Seine frischgebackene Gemahlin scheint das ganz ähnlich zu sehen. "Seine positive Ausstrahlung und Lächeln haben mich direkt begeistert. Fabian hat mir eine Sicherheit gegeben, was mir sehr geholfen hat bei meiner Aufregung", erinnert sich die 32-Jährige. Besonders, dass sie und Fabian denselben Humor teilen, scheint auch sie sehr zu erleichtern: "Wir haben noch vor dem Jawort gemerkt, dass wir den gleichen Humor haben. Und das war für mich schon immer sehr wichtig."

Laut den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten sind die beiden Kandidaten ideal füreinander und wurden somit als ein potenzielles Match identifiziert. "Beide wünschen sich Familie, beide sind loyal. Sie haben ganz viele wichtige Faktoren, in denen Ähnlichkeit vorherrscht", begründete Sexualtherapeutin Beate Quinn ihre Annahme in der ersten Folge des Sozialexperiments. Am kommenden Montag erscheint die neue Episode – dann wird sich zeigen, wie sich Fabian und Michelle als Neu-Eheleute auf ihrer Hochzeitsreise in Singapur schlagen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

