Scheitert Ehe von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle?

In der zweiten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick trafen Michelle und Fabian erstmals aufeinander und gaben sich direkt das Jawort – wenn auch mit einigen Hürden. Im Netz sorgt ihre Eheschließung bereits für viel Gesprächsstoff: Viele Fans sind der Meinung, dass ihre Beziehung keinen Bestand haben wird. "Das wird nichts. Man hatte den Eindruck, dass er ihr optisch schon nicht gefiel. Es wird nicht lange dauern, dann zickt sie herum", "Sie ist eine absolute Diva", "Die zwei passen überhaupt nicht zusammen", mutmaßen einige Fans unter einem Promiflash-Beitrag.

Wie aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 6. November 2024, 10:55 Uhr] hervorgeht, scheinen dass die meisten Promiflash-Leser ähnlich zu sehen. Von insgesamt 251 Umfrageteilnehmern finden 184, dass Michelle und Fabian kein harmonisches Paar bilden und somit nicht gut zueinanderpassen – das macht ganze 73,3 Prozent der Gesamtstimmen aus. Lediglich 67 Leser (26,7 Prozent) sind der Meinung, dass die Hörgeräteakustik-Meisterin und der Teamleiter für Digitalisierung ein passendes Paar abgeben.

Ob die Fans damit Recht behalten werden? In der Vorschau zur dritten Folge des Sozialexperiments erweckt es den Anschein, als wenn erneut dunkle Wolken bei Michelle und Fabian aufziehen. Nach ihrer Trauung geht es für die Neu-Eheleute auf Hochzeitsreise nach Singapur – allerdings zeigt der kurze Ausschnitt eine angespannte Szene zwischen ihnen. Im Einzelinterview deutet die 32-Jährige sichtlich aufgewühlt an: "Er will ja mehr und ich habe ihm nicht genug gegeben..."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr, immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Joyn / Christoph Assmann Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

