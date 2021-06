Ellen Pompeo (51) bleibt mit ihren Grey's Anatomy-Kollegen offenbar auch nach ihrem Ausstieg noch befreundet! Eric Dane (48) und Justin Chambers (50) waren neben der Hauptdarstellerin jahrelang fester Bestandteil der Kultserie: Eric verkörperte den beliebten Arzt McSexy alias Mark Sloan während Justin den Kinderchirurg Alex Karev spielte. Und die beiden verstehen sich anscheinend noch immer prächtig mit Ellen, wie jüngste Aufnahmen nun beweisen!

In ihrer Instagram-Story postete die 51-Jährige jetzt einige Videos von einem gemütlichen Abend in einem Restaurant. Dabei schienen die drei ehemaligen Co-Stars viel Spaß miteinander zu haben – und sich sichtlich über das Wiedersehen zu freuen. Während Justin in einem Clip einen Kellner imitierte und seine ehemaligen Schauspielkollegen fragte, was sie gerne essen würden, lächelte er in einer weiteren Aufnahme glücklich in die Kamera. "Es ist ein hartes Leben", betitelte Ellen ihre Videos.

Dass sich die US-Amerikanerin immer noch gut mit ihren einstigen Co-Stars versteht, dürfte für die Fans aber kein großes Geheimnis mehr sein: Schließlich war sie sogar dafür verantwortlich, dass Patrick Dempsey (55) alias Dr. Sheperd zur Serie zurückkehrte! Im November vergangenen Jahres hatte sie gegenüber Deadline verraten, dass sie den McDreamy-Darsteller bei einem Strandspaziergang gefragt habe, ob er ein Comeback in Betracht ziehen würde.

Anzeige

Instagram / ellenpompeo Eric Dane, Schauspieler

Anzeige

Instagram / ellenpompeo Eric Dane und Ellen Pompeo, Schauspieler

Anzeige

Instagram / ellenpompeo Justin Chambers, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de