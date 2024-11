Miese Einschaltquoten: DSDS-Halbfinale floppt bei den Fans

DSDS hat am vergangenen Mittwochabend einen absoluten Tiefpunkt erreicht: Mit nur noch 1,23 Millionen Zuschauern sank die Quote auf einen neuen, niedrigsten Stand in der Geschichte der Show – trotz des Halbfinales. Besonders dramatisch entwickelte sich die Situation laut Quotenmeter in der beliebten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, aus der lediglich 250.000 Zuschauende einschalteten – was einem Marktanteil von nur 4,5 Prozent entspricht. Diese Quoten stehen in starkem Kontrast zu den erfolgreichen Zeiten der Show, die einst regelmäßig ein Millionenpublikum begeisterte.

Ursache für die miserablen Quoten könnte die besondere Nachrichtenlage gewesen sein: RTL unterbrach die Ausstrahlung von DSDS mehrfach für Sondersendungen zur US-Wahl und zur Regierungskrise in Berlin. Zudem begann die Sendung verspätet, da um 20:15 Uhr eine kurzfristig eingeschobene Nachrichtensendung gezeigt wurde. Auch andere Sender spürten die Auswirkungen des gesteigerten Nachrichteninteresses: Die Kochshow The Taste fiel bei Sat.1 auf historische Tiefstwerte und "Doc Caro" bei Vox erreichte ebenfalls nur schwache Quoten.

Bleibt abzuwarten, ob das Finale am kommenden Samstag mehr Fans vor den Fernseher locken kann. Christian Jährig, Nissim Mizrahi, Tom McConner und Philip Matas haben es bis zum Ende geschafft und kämpfen um den Siegertitel. Aber nicht nur die vier Finalisten werden das Publikum unterhalten, sondern auch ein Überraschungsgast: Bushido (46) hat sich angekündigt! "Ich bin so aufgeregt. Am Samstag ist es so weit: Ich bin mit dabei, beim großen DSDS-Finale. Live bei RTL. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios", gab er bei "Punkt 7" bekannt.

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

Getty Images Bushido, Rapper

