Simone Biles und Jonathan Owens genießen Basketballspiel

Wie verbringen eine olympische Turnerin und ihr Footballspieler-Ehemann am liebsten die gemeinsame Zeit? Zum Beispiel bei einem Basketballspiel der Chicago Bulls. Simone Biles (27) und Jonathan Owens (29) verbringen momentan so viel Zeit wie möglich miteinander – immerhin sind sie beide sehr gefragte, beliebte Sportler. Wie die Bilder des Abends zeigen, hatten sie auch eine Menge Spaß! Von dem Chicago Team gab es sogar personalisierte Team-Trikots für das Paar. Das Team hat laut TMZ zwar verloren, doch davon ließen sich die Turteltauben nicht das Date vermiesen. Zum krönenden Abschluss gab es sogar noch einen Schmatzer, als sie von der Kiss-Cam eingefangen wurden.

Bis vor Kurzem haben die beiden Sportler aufgrund ihrer Verpflichtungen noch eine Fernbeziehung geführt. Am Anfang des Monats hat Simone ihre "Gold Over America"-Tour beendet und Jonathans Team hat diese Woche keine Auswärtstermine. Und obwohl die beiden Sport lieben, verbringen sie am allerliebsten Zeit nur zu zweit. Im Interview mit E! Online verriet die Profiturnerin kürzlich: "[Wir lieben] alles, was klein und intim ist, um Zweisamkeit zu haben. Denn normalerweise sind wir immer unterwegs oder weit weg voneinander." Deswegen würden sie gerne beisammen am Pool sitzen oder Rendezvous miteinander haben .

Das Paar traf sich das erste Mal im Jahr 2020. Über die Dating-App Raya, die strikt für Stars und Sternchen vorgesehen ist, lernten sie sich kennen. Während die damalige Corona-Pandemie vielen das Leben erschwert hatte, sorgte sie bei Simone und Jonathan dafür, dass sie etwas mehr Freizeit hatten. So konnten sie sich öfter sehen als unter normalen Umständen. Am Valentinstag im Jahr 2022 stellte Jonathan seine Liebsten dann die Frage aller Fragen und 14 Monate später standen sie vor dem Altar. Seitdem sind die beiden ein echtes Traumpaar der Sportszene.

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, 2024

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, Turnerin und Footballspieler

