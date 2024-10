Simone Biles kann dank Dates mit ihrem Jonathan entspannen

Simone Biles (27) plaudert aus dem Nähkästchen, was ihre Beziehung mit Jonathan Owens (29) betrifft: Die Turnerin enthüllt in einem aktuellen Interview mit E! Online, ⁣wie sie am besten abschalten kann. Um sich von dem oftmals stressigen Alltag als Person des öffentlichen Lebens zu erholen, hat das Ehepaar eine ganz besondere Lösung gefunden: "Normalerweise sind es entweder Rendezvous oder wir sitzen am Pool und schauen Filme."

Die Sportlerin brauche keinen Luxusurlaub oder Ähnliches, sondern betont gegenüber dem Boulevardblatt: "Alles, was klein und intim ist, um Zweisamkeit zu haben. Denn normalerweise sind wir immer unterwegs oder weit weg voneinander." Für Simone ist vor allem eines wichtig: Die Momente mit ihrem Jonathan voll und ganz zu genießen. Aktuell bekommt die Olympia-Gewinnerin ihren Partner nämlich nur selten zu Gesicht.

Obwohl die 27-Jährige und der NFL-Spieler seit 2023 verheiratet sind, führen die zwei überwiegend eine Fernbeziehung. Grund dafür ist unter anderem Jonathans Vertrag bei den Green Bay Packers. "Gleich nach unseren Flitterwochen in Cabo ist er nach Green Bay gegangen. [...] Wir sind beide beschäftigt und konzentrieren uns auf unseren Sport", erklärte Simone in der Fernsehsendung "Today".

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens, Juni 2023

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Oktober 2024

