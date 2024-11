So rührend schwärmt Finalist Tom Mc Conner von DSDS-Reise

Im großen DSDS-Finale am Samstag kämpft unter anderem Tom Mc Conner um den heiß ersehnten Titel und die üppige Siegprämie von 100.000 Euro. Von seiner bisherigen Zeit bei der Sendung kann der Sänger bisher nur in den höchsten Tönen schwärmen. Im Interview mit Promiflash fällt es ihm sichtlich schwer, einen konkreten Moment zu bestimmen, der auf der DSDS-Reise am schönsten war. Er erklärt: "Das ist gar nicht so eine einfache Frage, muss ich sagen, weil die Zeit wirklich einzigartig war. Mit dem ganzen Background, den ich in der Vergangenheit hatte, was auch oft sehr schwierig war, habe ich jeden Moment als sehr, sehr schön empfunden."

Nachdem Tom noch ein wenig hin und her überlegen musste, entscheidet sich der Musiker schließlich doch für einen ganz bestimmten Augenblick, der ihm wohl besonders positiv im Gedächtnis bleibt: "Ich glaube, der schönste Moment war tatsächlich die Nachricht, dass wir jetzt ins Finale gehen, also dass der Sieg wirklich greifbar ist bei der ganzen starken Konkurrenz." Er betont, dass dieses Erlebnis ihm am meisten Kraft gegeben habe.

Tom muss sich in der Liveshow gegen seine drei Kontrahenten Philip Matas, Christian Jährig und Nissim Mizrahi durchsetzen, um als Gewinner der Sendung hervorzugehen. Die Tatsache, dass die Finalisten in diesem Jahr ausschließlich männlich sind, findet ein Juror der Show allerdings ganz schön blöd. Die beliebte Schlagersängerin Beatrice Egli (36) erklärte im RTL-Interview, dass sie in Bezug auf Gleichberechtigung vollkommen enttäuscht von diesem Finale sei: "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht."

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten Tom Mc Conner, Christian Jährig, Nissim Mizrahi und Philip Matas

Getty Images Beatrice Egli im Dezember 2020 in Leipzig

