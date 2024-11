So setzt Fiona Erdmann ihren wachsenden Babybauch in Szene

Fiona Erdmann (36) erwartet aktuell ihr drittes Kind. Ihre Fans lässt das Model regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nun teilt sie mal wieder ein Foto auf Instagram, auf dem sie ihre Babykugel besonders schön in Szene setzt. Mit einem leckeren Drink in der Hand sitzt die Beauty auf einer Liege in der Sonne. Sie trägt nichts außer einem weißen Bikini und strahlt über beide Ohren. "Noch nie habe ich mich in einer Schwangerschaft so wohlgefühlt. Mein Körper leistet Unglaubliches, und ich bin ihm so dankbar für diese Reise", schreibt die baldige Dreifachmama zu ihrem Beitrag.

Die 36-Jährige möchte ihre Plattform nutzen, um dem weiblichen Körper ein großes Kompliment zu machen. "Kann es manchmal gar nicht glauben, dass ich das schon zum dritten Mal erlebe und dass ich bereits zwei wundervolle Menschen erschaffen habe", erklärt sie und fügt hinzu: "Wenn ich daran denke, dass all meine Mäuse irgendwann einmal erwachsen sein werden und auch Familien haben werden – ich finde das einfach verrückt." Im Februar nächsten Jahres wird ihr drittes kleines Wunder das Licht der Welt erblicken. Bis dahin genießt sie die Schwangerschaft noch in vollen Zügen. "Ich bin übrigens wirklich gerne schwanger und muss auch sagen, dass ich keine großartigen Einschränkungen in der Schwangerschaft merke. Fühle mich zum Glück echt fit", schwärmte die 36-Jährige vor wenigen Wochen auf Instagram.

Das Thema Schwangerschaft war aber nicht immer so unbeschwert für die heute in Dubai Lebende. Eigentlich hätte sie schon in diesem Jahr ein weiteres Kind bekommen sollen. Jedoch traf sie im Januar ein schwerer Schicksalsschlag: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin erlitt eine Fehlgeburt. Damit ihr so etwas Schreckliches nicht noch einmal passiert, traf sie in Absprache mit ihrem Arzt dieses Mal vorsorgliche Maßnahmen: Fiona spritzt sich jeden Tag eine Mischung aus Aspirin und Blutverdünnern. "Es war für mich ganz, ganz klar, dass ich das mache, wenn ich etwas tun kann, um noch mal solche Fehlgeburten zu verhindern", erläuterte die Beauty ihre Entscheidung bei Social Media.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Oktober 2024

