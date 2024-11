So zeigt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fabian seine Liebe

In der zweiten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich Fabian und Michelle das Jawort. Nach der romantischen Trauung schenkte der Teamleiter für Digitalisierung seiner frischgebackenen Gemahlin ein Armband mit einem niedlichen Herz. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Fabian nun, ob er allgemein durch kleine Geschenke seine Liebe zeigt. "Das ist bestimmt ein Teil davon, aber es sind insgesamt die kleinen Aufmerksamkeiten und die kleinen Dinge, die dazu gehören. Und das Schöne ist, dass Michelle mir ebenfalls diese kleinen Aufmerksamkeiten gibt. Das verbindet uns", antwortet der 38-Jährige.

Die Trauung von Fabian und Michelle endete zuvor fast im Fiasko: Wenige Minuten vor ihrem geplanten Aufeinandertreffen brach plötzlich ein Unwetter aus und die Hochzeitslocation musste kurzfristig nach drinnen verlegt werden. Im Gespräch erklärt der Frischvermählte, dass ihm die Planänderung nichts ausgemacht hat – ganz im Gegenteil sogar. "Von Enttäuschung kann keine Rede sein. Der Trauraum im chinesischen Pavillon war wunderschön dekoriert worden. Da ich ja beide Orte gesehen habe, draußen und drinnen, fand ich persönlich, dass die Trauung im Pavillon noch einmal schöner geworden ist, als sie draußen gewesen wäre", schwärmt er.

Die beiden werden ihre Flitterwochen in Singapur verbringen. Wie sich Fabian und Michelle als Neu-Ehepaar in Asien schlagen werden, sehen die Zuschauer in den kommenden Folgen des Sozialexperiments. "Wir hatten wohl eher aus Vergangenheit mit einem anderen Ziel gerechnet, aber haben uns dann über den vielfältigen und kulturellen Stadtstaat sehr gefreut – und es gab einiges zu sehen", erklärt er vorab gegenüber Promiflash.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober, 20:15 Uhr, immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

