Diese "Hochzeit auf den ersten Blick" endet fast im Fiasko

In der zweiten Folge der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel muss die Trauung im Freien von Fabian und Michelle kurzfristig abgebrochen werden. Grund dafür ist ein starkes Unwetter, das plötzlich aufzieht. Die Hochzeitsgäste bringen sich hektisch in Sicherheit. Braut und Bräutigam werden hingegen separat an einen trockenen Ort verfrachtet. Während Fabian den Ausnahmezustand locker sieht, liegen die Nerven bei Michelle komplett blank. "Ich hab keinen Bock mehr. Man muss die ganze Zeit warten und nie löst sich diese Aufregung auf. Ich kann nicht mehr", gibt sie ihrer Trauzeugin zu verstehen und wischt sich dabei einige Tränen aus dem Gesicht.

Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer (43) stattet der 32-Jährigen daraufhin einen Besuch ab und redet ihr gut zu. "Ich glaube, das Einzige, was jetzt hilft, ist auf Reset zu drücken. Vielleicht wird das wirklich die allerschönste Hochzeit. Jetzt ist schon viel ins Wasser gefallen, jetzt kann es nur noch gut werden", muntert sie die Ehefrau in spe auf. Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Team hat derweil das Trauzimmer nach drinnen verlegt. Wenige Minuten später treffen Fabian und Michelle dann erstmals aufeinander. Alle Sorgen scheinen wie vergessen und die beiden Kandidaten geben sich tatsächlich das Jawort – Kuss inklusive.

Seine Flitterwochen wird das Neu-Ehepaar in Singapur verbringen. Dort bekommen die zwei die Gelegenheit, sich intensiver kennenzulernen. In der Preview gibt es einen Vorgeschmack auf ihre gemeinsame Zeit in Asien. In dem kurzen Ausschnitt wirkt das Verhältnis zwischen ihnen jedoch angespannt. Die frischgebackene Ehegattin deutet im Einzelinterview unter Tränen an: "Er will ja mehr und ich habe ihm nicht genug gegeben..." Ziehen also erneut dunkle Wolken bei Fabian und Michelle auf?

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr, immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

