Aleks Petrovic verzichtete für Fame-Fighting-Sieg auf Sex

Der Reality-TV-Star Aleksandar Petrovic (33) hat beim Fame Fighting einen spektakulären Sieg gegen seinen Kontrahenten Chris Broy (35) errungen. Nach dem Kampf sprach seine Freundin Vanessa Nwattu mit Bild sichtlich emotional über das unermüdliche Engagement ihres Partners und die intensive Vorbereitung auf dieses wichtige Ereignis. Dabei verriet Vanessa, dass sie und Aleks etwa zwei Monate auf Sex verzichtet haben, um sich voll und ganz auf den Kampf zu konzentrieren.

Nicht nur das Paar, sondern auch Axel Schulz (56) ist der Meinung, dass der Verzicht auf körperliche Nähe vor einem Kampf sportlich vernünftig ist. Gegenüber dem Newsportal erklärte der ehemalige Profiboxer, dass männliche Athleten vor derartigen Wettkämpfen jede Ablenkung im Schlafzimmer vermeiden sollten, da Sex den Kämpfer zufrieden und ruhig machen könne. Vanessa verriet auf die Frage, ob am Abend nach dem Sieg wieder etwas laufen könnte, halb scherzhaft, dass es darauf ankomme, ob ihr Freund zu viel feiere.

Aleks, der bereits in zahlreichen Reality-TV Formaten zu sehen war, teilt auf Social Media gerne sportliche Inhalte und polarisierte in der Vergangenheit oft mit seinem ausgeprägten Ehrgeiz. Vanessa, die als Influencerin tätig ist, zeigt sich oft an seiner Seite. Sie hat dieses Jahr jedoch mit ihrer Teilnahme an Reality Queens zum ersten Mal seit Beziehungsbeginn ohne ihren Partner an einem Format teilgenommen. Aber auch hinter den Kulissen spielt sie eine entscheidende Rolle: Als "Mental-Coach" unterstützte sie ihren Partner bei der Vorbereitung auf sportliche Herausforderungen und trug so zu seinem Erfolg bei.

Instagram / aleks_petrovic1 Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, TV-Paar

RTL Vanessa Nwattu, Daniela Büchner, Marlisa Rudzio und Joelina Karabas bei "Reality Queens"

