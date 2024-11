Ben Zucker ist sich sicher: Erfolg macht nicht glücklicher

Ben Zucker (41) bleibt trotz seines Erfolgs bodenständig. Der Schlagersänger füllt bei seinen Konzerten derzeit regelmäßig große Hallen. Auch privat scheint es bei ihm gut zu laufen: Der Musiker hat kürzlich ein Haus gekauft. Doch fehlt ihm trotzdem etwas in seinem Leben? "Nein, aber ja, weil ich über 20 Jahre für meine Musik gekämpft und dafür viel geopfert habe. Man gibt einfach alles für seinen Traum, dann erreicht man dieses Ziel und darf alles so machen, wie ich es machen darf, und alles ist megageil – aber es macht einen persönlich auch nicht glücklicher", erklärt er ehrlich gegenüber schlager.de.

Abschalten könne er nicht so richtig, stattdessen reflektiere er seine Erlebnisse bewusst. "Mich motiviert es, bei mir zu bleiben. Ich denke viel nach. Nach einem Konzert überlege ich immer, was ich besser machen könnte und bleibe im Hotelzimmer und lese mir Feedback durch – von Fans oder Gästen. Und ich telefoniere dann viel mit Freunden und Familie", plaudert er weiter aus.

Der Sänger sorgte jedoch nicht nur mit seinen beruflichen Erfolgen für Aufsehen, sondern auch mit seinem Privatleben. Nach einem halben Jahr Beziehung samt Verlobung verkündete Ben 2021 die Trennung von seiner Partnerin Suzann Jetzkus. Im Januar 2024 machten die Turteltauben jedoch öffentlich, dass sie wieder zueinandergefunden haben. "Susi ist die Frau meines Lebens und wir sind sehr glücklich miteinander. Deshalb werde ich mich sicher noch einmal mit ihr verloben", sagte er damals selbstbewusst gegenüber Bild. In den letzten Monaten wurden jedoch Vermutungen laut, dass die beiden sich erneut getrennt haben – so entfolgten sie sich in den sozialen Medien und löschten gemeinsame Fotos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker und Suzann Jetzkus

Anzeige Anzeige