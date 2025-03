Mama hilft "Let's Dance"-Star Ben Zucker beim Tanzen lernen

Für Ben Zucker (41) ist Let's Dance eine echte Herausforderung. Aktuell trainiert er mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (34) täglich bis zu zehn Stunden. In dieser aufregenden Zeit stärkt ihm aber noch eine andere Frau den Rücken, und das ist, wie er im Gespräch mit Bild verrät, niemand Geringeres als seine Mama! "Ich facetime jeden Tag mit meiner Mutter und schicke ihr dann auch immer Videos vom Training", erzählt er stolz und fügt hinzu: "Sie guckt sich das dann an und kommentiert auch gerne mal meine Tanzschritte."

Diese Unterstützung kann der Schlagersänger wohl gut gebrauchen. Auch wenn er eine Menge Bühnen- und Showerfahrung mitbringt, tut sich Ben bei "Let's Dance" alles andere als leicht. In der ersten Sendung landete er auf dem letzten Platz – und bekam noch einen niederschmetternden Kommentar von Juror Joachim Llambi (60) mit dazu. Der bezeichnete seinen Auftritt nämlich als "katastrophal". Da steigt natürlich der Druck. Seine Tanzpartnerin Malika sei aber der Meinung, dass der größte Gegner des 41-Jährigen seine eigene Nervosität ist. "Bei Ben spüre ich, dass er sehr aufgeregt ist. Das ist, glaube ich, sein größter Feind, weil er einfach alles richtig machen möchte", schildert sie ihre Einschätzung.

Ob sich das harte Training des Musikers noch auszahlen wird, wird sich in den kommenden Shows zeigen. Über die Chance, daran teilzunehmen, freute sich der "An diesen Tagen"-Interpret enorm. "'Let's Dance' wird die ultimative Challenge – ich werde lachen, fluchen, schwitzen und alles geben", kündigte er im Interview mit OK! an und fügte hinzu: "Am Ende zählt nur eins: Volle Power, kein Zurück – ich will das Ding rocken!"

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker, Anastasia Maruster, Marc Eggers, Kathrin Menzinger, Osan Yaran und Malika Dzumaev

Getty Images Joachim Llambi, Oktober 2023

