Ben Zuckers Tochter wünscht sich Zeit mit ihm zu Weihnachten

Harte Schale, weicher Kern? Diese Beschreibung könnte auch auf Ben Zucker (41) zutreffen. Der Schlagersänger ist für seine rauchige Stimme und das Bad-Boy-Auftreten bekannt – doch im Rahmen seiner Familie zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Im Interview mit "Punkt 8" erzählt er nun von seiner Tochter und wird dabei überraschend emotional. "Ich glaube, ich bin insgesamt ein ganz guter Papa. Wir sehen uns nicht so häufig, das ist ein bisschen kompliziert. Sie hat sich zu Weihnachten mehr Zeit mit mir gewünscht und das hat mir wirklich das Herz zerrissen", gesteht der Musiker ehrlich.

Die Beziehung zu seiner Tochter ist für Ben etwas sehr Besonderes. "An sich bin ich auch eher ein guter Freund für sie. Aber es ist verrückt: Ich habe immer das Gefühl, dass ich gestern erst noch ihre Windeln gewechselt habe. Jetzt ist sie schon 12 und erklärt mir die Welt", erzählt er im Interview weiter. Das sei für ihn sehr spannend mit anzusehen. Dass er kein typisch strenger Papa ist, betont er ebenfalls. "Das bin ich wirklich nicht", versichert er und fügt hinzu: "Das macht die Mama dann. Ich bin immer der, der sie glimpflich davonkommen lässt."

Familie ist nicht das einzige Thema, das in dem Interview angesprochen wird. Auch zu seinem Alkoholproblem äußert sich der Musiker ganz offen. Schon in der Vergangenheit machte er keinen Hehl daraus und bekannte sich zu seiner Sucht, die er während einer depressiven Phase im Jahr 2020 entwickelte. Jetzt erklärt er: "Das bleibt ja mein innerer Kampf. [...] Das ist weiterhin eine große Challenge in meinem Leben." Doch er hat auch gelernt, damit umzugehen und treibt nun viel Sport, um in seinem Leben für Ausgleich zu sorgen.

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker und seine Tochter im Jahr 2018

Getty Images Ben Zucker, Musiker

