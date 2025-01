Das sind die Kandidaten der neuen Staffel von "Let's Dance"

Bald ist es wieder soweit: 14 Promis dürfen über das Tanzparkett schweben und mit grandiosen Performances die Fans von Let's Dance begeistern! In der 18. Staffel werden wie jedes Jahr Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) am Jurypult sitzen. Da die erste Folge schon bald über den Bildschirm flimmern wird, verrät der offizielle Account der Show auf Instagram nun, wer in diesem Jahr zum Tanz-Cast gehört. Neben Influencern und Reality-Sternchen werden auch ein paar ganz neue Gesichter im Rampenlicht das Tanzbein schwingen! Promiflash stellt euch alle Kandidaten im Video vor.

Anzeige Anzeige