Auf diesen "Let's Dance"-Star können die Fans verzichten

Heute Abend ist es endlich wieder so weit, denn die Promis werden wieder über das Let's Dance-Tanzparkett fegen. Welcher der berühmten Kandidaten steht bei den Fans bei Show Nummer vier auf der Abschussliste? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 21. März 2025, 19:07 Uhr] geht hervor, dass besonders Ben Zucker (41) nicht wirklich bei den Zuschauern punkten kann. Von insgesamt 1.063 Lesern wünschen sich ganze 453 (42,6 Prozent) seinen Exit. Für Christine Neubauer (62) und Paola Maria (31) sieht es ebenfalls nicht besonders gut aus – mit 152 (14,3 Prozent) und 137 Stimmen (12,9 Prozent) landeten sie auf dem zweiten und dritten Platz des Rankings.

Simone Thomalla (59), Taliso Engel und Fabian Hambüchen (37) bewegen sich mit 10,5 Prozent (112 Stimmen), 4,1 Prozent (44 Stimmen) und 4 Prozent (42 Stimmen) im Mittelfeld des Votings. Das positive Schlusslicht bilden Marie Mouroum, Marc Eggers (38), SelfieSandra (25) sowie Jeanette Biedermann (45) – zusammen machen sie gerade mal 10,4 Prozent der Abstimmung aus. Am wenigsten bangen muss wohl Diego Pooth: Mit lediglich 12 Votes, was 1,1 Prozent entspricht, belegt der Sohn von Verona Pooth (56) den letzten Umfrageplatz.

Bereits drei Teilnehmer mussten das Tanzparkett im Rahmen der aktuellen "Let's Dance"-Staffel räumen. In der vergangenen Woche traf es Leyla Lahouar (28) und ihren Tanzpartner Sergiu Maruster. Mit ihrem Slowfox konnten sie das Publikum nicht überzeugen und bekamen die wenigsten Anrufe. Für ihre Darbietung erhielt das Duo insgesamt nur elf Punkte von der Fachjury, bestehend aus Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57). Von ihrer Teilnahme an dem Tanzwettbewerb sei die Reality-TV-Bekanntheit enttäuscht, wie sie im "Let's Dance"-Podcast zugab: "Es ist absolut nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe."

RTL / Jörn Strojny Ben Zucker, Kandidat von "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster, "Let's Dance"-Paar 2025

