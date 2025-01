Trennung von Verlobten: Ben Zucker ist wohl neu verliebt

Liebeshammer bei Schlagerstar Ben Zucker (41). Laut den Informationen der Bild hat sich der Musiker von seiner Verlobten Suzann Jetzkus getrennt und zeigt sich nun mit einer neuen Frau an seiner Seite: der Sängerin Jenice. Die beiden wurden bei einer Afrika-Reise in Mombasa gesichtet, wo sie im Rahmen des Charity-Konzerts "Stars unter Afrikas Sternen" vor 250 Gästen aufgetreten sind. Abseits des Auftritts ließen die beiden Musiker keinen Zweifel an ihren Gefühlen füreinander und wurden am Strand nicht nur Hand in Hand, sondern auch küssend gesichtet. Sogar das Hotelzimmer sollen Ben und Jenice geteilt haben.

Dass Ben sich jetzt mit dem blonden Model zeigt, kommt für die Fans wohl äußerst überraschend – noch im vergangenen Jahr betonte er gegenüber dem Blatt, Suzann sei die "Frau meines Lebens". Auch von einer Zukunft mit der Sängerin träumte Ben: "Wir sind sehr glücklich miteinander. Hochzeit und Kinder gehören da für mich einfach dazu." Zu einer Hochzeit kam es nicht, die Beziehung der beiden soll nun Geschichte sein.

Und wer ist jetzt Bens neue Flamme, mit der er Afrika unsicher macht? Jenice, die mit bürgerlichem Namen Franziska Czurratis heißt, ist ebenfalls im Musikgeschäft tätig. Unter anderem veröffentlichte sie vergangenes Jahr den Hit "Willst du mit mir gehen" gemeinsam mit Nino de Angelo (61). 2013 wurde sie in einer Umfrage zu Deutschlands schönstem Model gekürt. Auch der Ex-Freund der Beauty ist kein Unbekannter: Viele Jahre ging sie mit dem Musikmanager Markus Krampe durchs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker und Suzann Jetzkus

Anzeige Anzeige

Instagram / jeniceofficial Jenice, Januar 2025

Anzeige Anzeige