Ben Zucker freut sich auf seine Teilnahme bei "Let's Dance"

Kürzlich wurde die Besetzung für die diesjährige Let's Dance-Staffel bekannt gegeben. Auch Ben Zucker (41) wird das Tanzbein schwingen. Der Schlagersänger freut sich schon sehr auf seine Teilnahme. "Let's Dance" wird die ultimative Challenge – ich werde lachen, fluchen, schwitzen und alles geben", verkündet der Musiker im Interview mit OK! und fügt hinzu: "Am Ende zählt nur eins: Volle Power, kein Zurück – ich will das Ding rocken! Seid dabei und erlebt die Reise mit mir!"

Die Profitänzerin, die an Bens Seite tanzt, ist noch nicht bekannt. Dafür wurde die Konkurrenz verkündet: Podcasterin SelfieSandra (25), Koch Roland Trettl (53) und San Diego Franjo Pooth (21) wollen neben Ben ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Schauspielerin Simone Thomalla (59), Influencerin Paola Maria (31) und Realitysternchen Leyla Lahouar (28) werden ebenfalls das Tanzparkett aufmischen.

Ben steht normalerweise als Schlagersänger auf der Bühne. Der Musiker hat einige schwere Jahre hinter sich. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er Konzerte absagen und entwickelte während der Krise ein Alkoholproblem. Beim Umgang mit dieser Sucht half ihm vor allem Bewegung. "Ich treibe viel Sport und spiele Fußball", berichtete er bei Punkt 8. Mit "Let's Dance" kann der Vater einer Tochter Tanzen auf seine Liste hinzufügen.

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Staffel 17, 2024

Getty Images Ben Zucker, Musiker

