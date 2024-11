Ben Zucker und Kerstin Ott teilen eine innige Freundschaft

Schlagerstar Ben Zucker (41) und Kerstin Ott (42), bekannt für ihren Hit "Die immer lacht", haben sich musikalisch zusammengetan und dabei ihre Fans begeistert. Mit ihrem Duett "An diesen Tagen" gelang es den beiden, eine emotionale Stimmung zu erzeugen und die Herzen ihrer Zuhörer zu berühren. Diese Zusammenarbeit kam nicht von ungefähr, denn in einem Interview hat Kerstin verraten, dass hinter ihrer musikalischen Verbindung eine enge Freundschaft steht. Im Gespräch mit dem Sender MDR betonte Kerstin, dass ihre Zusammenarbeit lange überfällig war, da sie sich auch privat hervorragend verstehen.

"Wir haben schon lange vorgehabt, mal was zusammen zu machen, weil wir uns beide auch sehr gut verstehen", erklärte Kerstin dem MDR. Sie fügte hinzu: "Wenn wir uns schreiben, nennen wir uns immer Bruder und Schwester." Der gemeinsame Humor spielt dabei eine große Rolle. "Ich kann wirklich sagen, dass wir beide uns immer kaputtlachen. Auf der Bühne müssen wir uns auch zusammenreißen, damit wir nicht einen Lachflash bekommen", erzählte sie weiter. Diese besondere Verbindung spüren auch die Fans bei ihren Auftritten.

Die freundschaftliche Beziehung der beiden Musiker hat sich über die Jahre hinweg gefestigt. Kerstin, die in ständiger finanzieller Verlustangst lebt, genießt die Zeit mit Ben sehr und drückt diese Verbundenheit in ihren Worten aus. Sie schwärmt davon, dass das Lied die Freundschaft thematisiert: "Ich bin immer sehr gerne mit ihm zusammen. In dem Lied geht es ja auch um Freundschaft und das ist einfach ein schöner Titel."

