Dieser DFB-Kicker ließ sich Fame Fighting nicht entgehen

Darauf haben die Fans lange gewartet: Am Samstag ging das Boxevent Fame Fighting in die nächste Runde und insgesamt 18 Stars und Sternchen stiegen gegeneinander in den Ring. Auch unter den Zuschauern der Sportveranstaltung befanden sich zahlreiche bekannte Gesichter. Neben Realitystars wie Leyla Lahouar (28) gab es jedoch auch einen eher ungewöhnlichen Gast: Wie Bild berichtet, ließ sich der Nationalspieler Robert Andrich (30) das Boxspektakel nicht entgehen. Wenige Stunden zuvor stand er noch für seinen Verein Leverkusen in Bochum auf dem Rasen – für den Fußballstar aber offenbar kein Hindernis. Denn nach dem Match fuhr er kurzerhand nach Bonn, um dem Sportevent beizuwohnen – und das sogar in der ersten Reihe.

Robert kann sich offenbar ziemlich für das Reality-TV begeistern. Doch das ist keine Neuigkeit. Schon während der Europameisterschaft in diesem Sommer outete sich der Mittelfeldspieler im Gespräch mit der Boulevardzeitung als echter Fan. Der 30-Jährige gestand sogar, dass er gern mal selbst an einer TV-Show teilnehmen wollen würde: "Ich glaube, mit meiner Frau würde ich Sommerhaus mal machen."

Robert lernte seine heutige Frau Alicia Andrich im Jahr 2019 kennen und schritt mit ihr 2022 vor den Traualtar. Gemeinsam haben der Kicker und seine Liebste zwei Kinder: Tochter Malia und Sohn Matteo. Das Familienleben und Roberts Profifußballkarriere unter einen Hut zu bekommen, scheint nicht immer leicht. Im Sommer gestand Alicia während einer Instagram-Fragerunde: "[Robert] hat die Kinder jetzt einen Monat lang nicht gesehen. Malia gestern für fünf Minuten und Matteo nur über FaceTime."

Getty Images Robert Andrich im November 2024

Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich im Oktober 2024

