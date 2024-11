Eric Stehfest erklärt emotional seine Fame-Fighting-Absage

Eigentlich sollte Eric Stehfest (35) gestern beim diesjährigen Fame Fighting gegen Marvin Manson in den Ring steigen. Der Realitystar kündigte jedoch wenige Stunden zuvor an, aufgrund seiner Psyche nicht am Kampf teilzunehmen. In einem emotionalen Video auf Instagram geht er nun noch einmal auf das Thema ein und gibt seinen Fans eine Erklärung für die Entscheidung. "Es ist einfach so, dass ich durch dieses Gerücht in der Öffentlichkeit, dass Edith und ich uns getrennt haben, mein Gesundheitszustand sich rapide verschlechtert hat. Ich habe am Anfang gedacht, ich kriege das alles hin, allerdings haben sich unendlich viele Menschen gemeldet und die ganze Zeit war dieses Thema Trennung so präsent und für meinen Genesungsverlauf und für meine Diagnose ist es verdammt wichtig, ein stabiles Familienleben zu haben", betont Eric.

Seine Kinder und seine Frau Edith seien ihm das Wichtigste und vor allem mit der Schauspielerin seien seine "größten Ängste und der größte Schmerz" verbunden, gibt der GZSZ-Star zu verstehen. Es gebe für ihn "nichts Schlimmeres", als sie zu verlieren – und eben all diese Trennungsspekulationen seien ihm dann zu viel geworden: "Ich habe bis zum Schluss gedacht, dass ich das unter Kontrolle bekomme. Allerdings war ich fest davon überzeugt, dass es in diesem Kampf dann real um die Trennung geht und das wäre für mich und alle anderen Beteiligten einfach fahrlässig gewesen, mich in so einem Wahnzustand in den Ring zu schicken."

Eric machte seinen Gesundheitszustand erst vor wenigen Wochen öffentlich. Er leide an paranoider Schizophrenie und habe sich aufgrund dessen in eine ambulante Psychiatrie einweisen lassen. "Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen", stellte der 35-Jährige gegenüber Bild klar.

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

