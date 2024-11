Dieser Realitystar ersetzt Eric Stehfest bei Fame Fighting

Er kommt extra aus Dubai – Influencer Callum Izzard wird Eric Stehfest (35) bei Fame Fighting ersetzen. Nach der Absage von Eric Stehfest aus gesundheitlichen Gründen musste jetzt ein neuer geeigneter Gegner für Marvin Manson gefunden werden. Der Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez kontaktierte den britischen Realitystar sofort: "Ich habe einen super Ersatz gefunden. Ich habe Callum direkt angerufen, und er war begeistert und hat direkt zugesagt. Er nimmt den ersten Flieger aus Dubai und wird morgen in den Ring steigen", erzählt er gegenüber Bild.

Doch wer ist Callum Izzard überhaupt? In den britischen Reality-Formaten wie "Celebs Go Dating" oder "Ex on the Beach" erlangte er durch seine "Flirty-Art" viel Aufmerksamkeit. Auf Instagram zählt er eine halbe Million Follower. Der Instagram-Star soll bereits Erfahrungen im Boxen gemacht haben. Trotz weniger Trainingszeit als der eigentlich angedachte Eric Stehfest bleibt Eugen zuversichtlich: "Marvin ist gut vorbereitet, und ich bin mir sicher, es wird ein Hammer-Kampf!"

Auch Marvin Manson meldet sich gegenüber dem Medium über seinen neuen Partner zu Wort: "Mein neuer Gegner wird auf jeden Fall schwieriger sein als Eric. Professioneller und auch fitter, aber ich habe mich nicht umsonst vorbereitet, und deswegen nehme ich den Kampf an. Ist mir jetzt egal, wer kommt." Offensichtlich scheint der Influencer für ihn eine größere Herausforderung zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / callumalexandre Influencer Callum Izzard

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige