Inka Bause erfuhr damals durch Unfall von Schwangerschaft

Im September 1996 erblickte Inka Bauses (55) Tochter Anneli das Licht der Welt. Ganze 28 Jahre ist das mittlerweile her. An den Moment, als sie erfuhr, mit ihrer Tochter schwanger zu sein, kann sich die Moderatorin noch ganz genau erinnern – die Umstände waren aber tatsächlich gar nicht schön: Inka hatte damals einen schweren Autounfall. Wie die Bauer sucht Frau-Berühmtheit gegenüber Woche heute berichtet, habe sie der Unfall fast das Leben gekostet. "Totalschaden bei Blitzeis", erinnerte sie sich zurück. Anschließend ließ sich Inka vorsichtshalber von einem Arzt untersuchen. Dabei kam aber nur eines heraus: "Ich war schwanger!"

Über ihr Babyglück war die Fernsehbekanntheit einerseits glücklich, andererseits plagte sie jedoch die Sorge, ihren Job zu verlieren. Sie und ihre Managerin Ingrid Reith, die den Unfall miterlebt hatte, arbeiteten gerade erst seit wenigen Monaten miteinander und Ingrid hatte zu diesem Zeitpunkt einen neuen Plattenvertrag für Inka ergattert. "Ich saß mit meinem Ex-Mann Henni auf der Couch. Ich war mir sicher: Die schmeißt mich jetzt raus", verrät die "Die Liebe findet mich schon"-Interpretin. Außerdem trug die Managerin von dem Unfall zwei kaputte Knie davon. "Was so beginnt, sollte man lieber beenden", dachte Inka damals, würde sie als Nächstes von Ingrid zu hören bekommen – doch dem war nicht so. "Da müssen wir durch. Ich glaube an dich. Wir schaffen das!'", erklärte Ingrid Inka damals.

Tochter Anneli geht aus Inkas Ehe mit dem deutschen Komponisten Hendrik Bruch (✝53) hervor. Die zwei hatten sich 1996, wenige Monate vor der Geburt ihres Nachwuchses, das Jawort gegeben. Im Jahr 2005 ließ sich das Paar wieder scheiden. Heutzutage ist die ehemalige Das Supertalent-Jurorin Single. Mittlerweile hatte sie bereits seit rund 15 Jahren keinen festen Partner mehr an ihrer Seite. Das scheint für die 55-Jährige jedoch kein Problem zu sein. "Ich brauche keinen Mann", erklärte sie bestimmt im Interview mit Bild.

Inka Bause, Moderatorin

Inka Bause, Moderatorin

