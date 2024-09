Kein Partner: Inka Bause klärt über sexuelle Neigung auf

Inka Bause (55) verkuppelt ihre Bauer sucht Frau-Schützlinge regelmäßig im Fernsehen. Bei der Moderation will es mit der Liebe aber nicht so wirklich funktionieren. Seit über 15 Jahren ist die gebürtige Leipzigerin schon Single. Unglücklich stimmt sie das aber nicht, ganz im Gegenteil! Sie behauptet: "Ich brauche keinen Mann". Böse Zungen unterstellten Inka wohl schon mehrfach, dass sie eventuell gar nicht am männlichen Geschlecht interessiert sei. Alles Quatsch, meint sie. "Ich bin auch nicht heimlich lesbisch – denn wenn, dann wäre ich es offen", scherzt Inka im Interview mit Bild. Sie sei einfach nicht strikt im Verheimlichen, sondern strikt beim Wahrheit sagen – es gibt nun mal keinen Partner an ihrer Seite, den sie zu öffentlichen Veranstaltungen mitbringen kann.

Inka deutet an, dass sie sich einfach nicht mit einem Mann zufriedengebe, bei dem sie Abstriche machen muss. "Nach allem, was ich erlebt habe, kommen mir keine faulen Kompromisse mehr ins Haus", stellt sie klar und fügt hinzu: "Es ist eine sehr altmodische und klischeemäßige Sicht, dass einer Frau ab 50 doch irgendetwas fehlen muss, wenn sie längere Zeit keinen Mann hatte." Die 55-Jährige behauptet sogar, dass Männer eine Frau an ihrer Seite nötiger haben als andersherum.

Der nicht existierende Partner an Inkas Seite weckte schon im April das Interesse der Medien. Im Interview mit Bild stellte sie bereits klar: "Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann total erfüllt, glücklich und komplett ist." Außerdem ist es nicht so, als hätte Inka noch nie einen Mann an ihrer Seite gehabt. "Ich hatte 18 Jahre eine große Liebe [...], habe eine wunderbare Tochter, Freunde, Familie, meine Hunde", gab sie zu verstehen. Sie sei zufrieden, so wie es ist und könne sich "jetzt ganz entspannt zurücklehnen und alles genießen, was vielleicht noch kommt".

Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im August 2023

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

