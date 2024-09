Kylie Minogue kündigt ein neues Album und Tour für 2025 an

Es ist rund sechs Jahre her, dass Kylie Minogue (56) auf Tour ging – jedoch wird die Sängerin diesen Umstand jetzt ändern. Das bestätigt der Popstar offiziell mit einem Beitrag auf Instagram, auf dem sie ebenfalls enthüllt, dass sie ein neues Album mit dem Titel "Tension" veröffentlicht. "Tension-Tour – Ihr habt keine Ahnung, wie schwer es war, all die Planung und Vorbereitung vor euch geheim zu halten!", merkt die Musikerin gegenüber ihren Fans an und führt aus: "Es ist Zeit! Ich kann es einfach nicht mehr abwarten! Bis ganz bald!"

Insgesamt wird die gebürtige Australierin neun Konzerte in Großbritannien geben. In Newcastle, Sheffield, Nottingham und London können Fans die 56-Jährige bewundern. Zudem wird es zwei Shows in der O2 Arena in London geben. Über die freudigen Neuigkeiten sind die Nutzer des Onlineportals total aus dem Häuschen. "Oh mein Gott! Ich habe Gänsehaut!", heißt es unter anderem. Auch in Australien und Asien wird die "The Loco-Motion"-Interpretin auftreten. Für Deutschland ist bislang noch kein Konzert geplant.

Unter Kylies Fans befindet sich auch eine ziemliche Berühmtheit – und zwar Coldplay-Frontmann Chris Martin (47). Für ihn ist die Künstlerin seit seinen Anfängen in der Musikbranche ein großes Vorbild. "Kylie Minogue war eine der ersten Personen aus dem Fernsehen, die ich getroffen habe. Sie war ein Popstar und ich habe sie ein Jahrzehnt lang täglich in 'Neighbours' gesehen", verriet der "Fix You"-Interpret in einem früheren Interview mit TIME.

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Getty Images Kylie Minogue und Chris Martin, Juni 2019

