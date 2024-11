Nach Dionne Wudu: Noch ein Star verlässt "Sturm der Liebe"

Jetzt müssen die „Sturm der Liebe“-Fans tapfer sein: Gleich zwei beliebte Figuren verlassen die ARD-Serie – und das auf ganz unterschiedliche Weise. Wie bereits bekannt wurde, wird Dionne Wudu (43), die seit anderthalb Jahren die quirlige „Nicole Alves“ spielt, dem Fürstenhof den Rücken kehren. Dionnes Serienfigur will nämlich ihren Traum vom Broadway verwirklichen und bricht in freudiger Erwartung in Richtung New York auf. Ein weiterer Abschied einer beliebten Serienfigur fällt allerdings deutlich dramatischer aus: "Theo Licht", gespielt von Lukas Leibe, stirbt am Tag seiner Hochzeit völlig unerwartet, als er seiner großen Liebe Lale das Jawort geben will – ein endgültiges Goodbye, das keine Hoffnung auf ein Serien-Comeback zulässt.

Für Lukas war der tragische Serientod eine schauspielerische Herausforderung, die er allerdings mit einem Augenzwinkern hinnahm. In einem Interview mit Bunte verriet er: „Als unsere Chefdramaturgin mir die Story um Theos Tod in allen Farben ausmalte, musste ich die ganze Zeit grinsen. Zum Teil, weil es so unerwartet kam, und zum anderen, weil ich mich freute, mit einem größtmöglichen Knall die Serie verlassen zu dürfen.“ Die Entscheidung, Theo sterben zu lassen, sei unumgänglich gewesen, da eine Trennung von Theo und Lale für die Fans schwer nachzuvollziehen gewesen wäre. Für die Zuschauer ist der Verlust einer ihrer Lieblingsfiguren schmerzhaft, doch bietet diese Wendung auch Spannung und Drama zum Ende der aktuellen Staffel.

Der Abschied von Dionne hingegen fällt für die Serienfans versöhnlicher aus. Am 3. Dezember wird ihre Figur Nicole Alves das letzte Mal zu sehen sein, bevor sie ihre Koffer packt und sich nach New York aufmacht. Die Schauspielerin selbst freue sich auf neue Projekte, wie Kino.de berichtet. Sie wird bald in der Serie „Die Rosenheim Cops“ auftreten und im kommenden Jahr im Kinofilm „Ein Mädchen namens Willow“ zu sehen sein. Auch auf der Musical-Bühne bleibt sie aktiv, wo sie bereits in Produktionen wie „Sister Act“, „Chicago“ und „Wüstenblume“ brillierte.

New Star Media / Christof Arnold Dionne Wudu, Schauspielerin

ARD/Bojan Ritan Sabine Werner, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

