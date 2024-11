Atemwegserkrankung: Königin Camilla sagt weitere Termine ab

Die Gesundheit geht vor. Königin Camilla (77) leidet aktuell an einer Atemwegserkrankung. Eigentlich plante die Gattin von König Charles (75) an diesem Wochenende an den Feierlichkeiten im Rahmen des Remembrance Day teilzunehmen – doch diese Termine muss die 77-Jährige nun absagen. "Auf Anweisung der Ärzte wird Ihre Majestät nicht an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende teilnehmen, um eine vollständige Genesung von einer saisonalen Brustinfektion sicherzustellen und andere vor möglichen Risiken zu schützen", heißt es in einem Statement des Buckingham-Palasts.

Camillas Zustand soll sich nicht verschlechtert haben. Sie wolle mit ihrer Absage nur die Ansteckung anderer Anwesender verhindern. Dass die britische Royal nicht wie gehofft an den bevorstehenden Gedenkveranstaltungen teilnehmen kann, stimme sie sehr traurig, sie sei "sehr enttäuscht". Zudem hoffe sie, ihre Brustinfektion zeitnah überwunden zu haben und Anfang der nächsten Woche in die Öffentlichkeit zurückkehren zu können.

Auf die Anwesenheit der Königin müssen die Royal-Fans nun bedauerlicherweise verzichten. Dafür dürfen sie sich über die Rückkehr von Prinzessin Kate (42) freuen. Wie der Palast kürzlich verkündete, nimmt die Frau von Prinz William (42) nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie langsam, aber sicher wieder mehr Termine wahr. Und nun steht der erste öffentliche Auftritt auch schon an: Gemeinsam mit ihrer Familie besucht die 42-Jährige das Festival of Remembrance in der Londoner Royal Albert Hall.

Getty Images Königin Camilla, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied des britischen Königshauses

