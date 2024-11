Barry schwärmt von Sabrina Carpenters Grammy-Nominierungen

Barry Keoghan (32) unterstützt seine Pop-Freundin auf Schritt und Tritt. Zuletzt zeigte er offen seine Begeisterung über die mehrfachen Grammy-Nominierungen seiner Partnerin Sabrina Carpenter (25). Sie erhielt insgesamt sechs Nominierungen, unter anderem in den Kategorien "Bestes Album" und "Beste neue Künstlerin". Außerdem könnte auch ihr Song "Please Please Please", in dessen Musikvideo Barry mitspielte, einen Award gewinnen. Bei einem Radiointerview mit SiriusXMs "The Jess Cagle Show" schwärmte der Schauspieler von seiner erfolgreichen Freundin: "Brillant, brillant. Ich weiß, absolut brillant, sechs Nominierungen!"

Der "Saltburn"-Darsteller hatte seiner Liebsten zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht selbst gratulieren können. "Ich freue mich wirklich, wirklich für sie. Ich muss bald ans Telefon gehen. Bringt mich nicht in Verlegenheit, Jungs", gab er beschämt gegenüber den Moderatoren zu. Der 32-Jährige erzählte, dass er wirklich keine Person kenne, die so hart arbeite wie Sabrina. "Ich habe Ehrfurcht vor ihr, wenn ich ihre Arbeit sehe und ihr Engagement und die Standards, die sie setzt", bewunderte er die 25-Jährige. Auch bei ihrem gemeinsamen Musikvideo-Dreh hatte er nur positive Erfahrungen gemacht: "Sie kennt einfach die Vision, sie weiß, was sie will."

Das Paar soll sich zum ersten Mal im September 2023 während der Pariser Modewoche getroffen haben und sich seitdem daten. Im Dezember desselben Jahres wurden sie gemeinsam in Los Angeles abgelichtet und besuchten nur einen Monat später eine Kunstgalerie zusammen. Im März 2024 unterstützte der Ire die Sängerin bei einem Konzert in Singapur, wo er sie nicht aus den Augen gelassen haben soll und auch bei Sabrinas Coachella-Auftritten befand sich Barry im Publikum. Schließlich erwählte die "Nonsense"-Sängerin ihren Freund als Hauptrolle in "Please Please Please". Gegenüber CBS erklärte sie ihre Entscheidung: "Ich habe wirklich – und das ist eine unvoreingenommene Meinung – gedacht: 'Wer ist der beste Schauspieler, den ich für dieses Musikvideo finden kann?' Und er saß neben mir auf einem Stuhl."

