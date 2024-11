Treten Nelly und Ashanti bald gemeinsam in Las Vegas auf?

Nelly und Ashanti (44) haben kürzlich zusammen in Las Vegas Nellys 50. Geburtstag gefeiert. Dabei sorgten sie für Aufsehen, als sie andeuteten, dass sie möglicherweise bald eine gemeinsame Show in der Wüstenmetropole veranstalten könnten. In einem Interview mit Entertainment Tonight wurden die beiden Sänger nach der Möglichkeit eines Las-Vegas-Engagements gefragt. Nelly antwortete vielsagend: "Das ist witzig, dass du das sagst. Es gab vor nicht allzu langer Zeit Gespräche genau darüber."

Der Künstler aus St. Louis fügte hinzu: "Ich werde nicht zu viel verraten, aber hoffentlich geht alles seinen Gang. Ich liebe Vegas, sie liebt Vegas. Wir beide lieben Vegas aus sehr unterschiedlichen Gründen." In der Vergangenheit haben sie immer wieder bewiesen, dass ihre musikalische Chemie einzigartig ist. Hits wie "Body on Me" zeugen von ihrer erfolgreichen Kooperation. Die Zusammenarbeit an einer Show in Las Vegas könnte ein neues Kapitel in ihrer Karriere einleiten. Sollte es zu der gemeinsamen Residency kommen, würden Nelly und Ashanti sich in eine Reihe mit Stars wie Billy Joel (75), Shania Twain (59) und Usher (46) einreihen, die bereits in Las Vegas ihre Engagements haben.

Nelly und Ashanti waren ein Jahrzehnt lang ein Paar, trennten sich 2013, versöhnten sich jedoch 2023 und heirateten heimlich kurz nach Weihnachten. Im Juli 2024 begrüßten sie ihren ersten Sohn, Kareem Kenkaide. Der Musiker lobte seine Frau als "tolle Mutter" und betonte, wie beeindruckt er davon sei, wie sehr sie sich für ihr Kind engagiert. "Manchmal geht es zu weit, aber ich habe es lieber so, als dass sie zu wenig gibt", scherzte er.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Instagram / https://www.instagram.com/ashanti/?img_index=5 Ashanti und Nelly mit ihren Familien

