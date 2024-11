Walentina Doronina trennte sich von Kevin kurz vor Boxkampf

Walentina Doronina (24) ist wieder auf dem Singlemarkt! Das verriet das Reality-Sternchen am Rande von Fame Fighting am 9. November gegenüber Bild: "Ich habe mich von Kevin getrennt." Und das nur einen Tag vor ihrem großen Boxkampf gegen Hati Suarez, wie die Blondine weiter ausplauderte. Das erklärt nun auch, weshalb Wales Ex Kevin Saszik zwar vor Ort war, jedoch nicht an der Seite der Germany Shore-Bekanntheit posierte.

Warum die beiden kein Paar mehr sind, hat die 24-Jährige nicht verraten. Sie versicherte lediglich, dass es ihr mit der Trennung "voll gut" gehe. Liebeskummer und Herzschmerz waren auch während ihres Boxkampfes nicht zu spüren: Sie legte einen eindeutigen Sieg gegen ihre Kontrahentin Hati hin. Über drei Runden lieferten sich die beiden Reality-Sternchen einen spannenden Kampf, in dem Walentina jedoch von Anfang an die Nase vorn hatte. Schließlich überwältigte sie ihre Gegnerin per technischem Knockout.

Die Trennung von Wale und Kevin wird für einige Fans ziemlich unerwartet kommen. Noch vor wenigen Tagen zeigte die Blondine sich im Interview mit RTL total verliebt und schwärmte von Kevin – und ihrem gemeinsamen Sexleben! "Kevin und ich haben mindestens dreimal am Tag Sex", plauderte die 24-Jährige aus dem Nähkästchen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Kevin Saszik

