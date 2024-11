Walentina Doronina packt über Sexleben mit ihrem Kevin aus

Mit ihrem neuen Freund Kevin schwebt Walentina Doronina (24) auf Wolke sieben. Nicht nur emotional passen die beiden anscheinend super zusammen – auch körperlich scheint es zwischen ihnen absolut zu harmonieren. Um ihr Sexleben macht der Germany Shore-Star kein Geheimnis und plaudert gegenüber RTL aus dem Nähkästchen: "Kevin und ich haben mindestens dreimal am Tag Sex." Dabei gehe es heiß her, denn: "Ich lasse mich gerne vom Mann führen."

Am kommenden Wochenende steigt der Realitystar bei Fame Fighting in den Boxring. Um vor ihrem Kampf noch möglichst viel Energie freizusetzen, möchte Walentina im Schlafzimmer dann noch mal einen drauflegen: "In den letzten Stunden vor dem Kampf gehen wir von drei auf vier hoch. Und das wird auf jeden Fall kein Blümchen Sex." Mit Kevin würde die 24-Jährige sexuell voll auf ihre Kosten kommen. In ihrer früheren Beziehung sei sie rückblickend nicht ganz so zufrieden gewesen. "Der Sex mit Can ist nicht vergleichbar mit dem mit Kevin", gesteht sie und kann es sich nicht verkneifen, gegen ihren Ex zu schießen: "Mit Kevin habe ich am Tag so oft Sex, wie mit Can in einem Monat."

Bei diesen Aussagen könnte man fast annehmen, die Beziehung der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin sei hauptsächlich körperlicher Natur. Dem sei laut Walentina aber nicht so. In einem Instagram-Beitrag aus einem gemeinsamen Urlaub fand die Blondine besonders süße Worte für ihren Liebsten. "Manchmal ist Heimat eine Person", schrieb sie zu einem Video, auf dem die beiden verliebte Zärtlichkeiten austauschen.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Kevin Saszik

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige