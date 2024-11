"Bauer sucht Frau"-Saskia verabschiedet direkt einen Mann

Die Hofwoche hat noch gar nicht richtig angefangen, da muss Saskia bereits zu einem ihrer zwei Auserwählten "Tschüss" sagen! In der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau hat die Weihnachtsbaumerzeugerin Raik und Martin kennengelernt und beide zu sich eingeladen. Nach der ersten Nacht empfängt sie die zwei Männer mit einem kleinen Frühstück und will mit ihnen in den Tag starten, doch Dachdecker Raik hat schlechte Nachrichten. "Ich habe kein gutes Gefühl. Das ist einfach nichts für mich. Das liegt nicht an dir, du bist ein super Frau, bildhübsch, absolut sympathisch, tolles Lächeln", sagt er der 35-Jährigen. Er könne nicht aus sich herauskommen, wenn noch ein weiterer Mann dabei sei. Deshalb habe er sich dazu entschieden, nach Hause zu fahren.

Saskia ist überrascht von Raiks Entscheidung. Im Einzelgespräch meint sie, dass es für sie in Ordnung sei: "Ich habe es nicht als Korb empfunden, ich glaube, dass es einfach an der Gesamtsituation gelegen hat." Mit einer lieben Umarmung verabschieden sich die zwei – zurückbleiben die Bäuerin und Martin. Und der findet es überhaupt nicht schlimm, dass sein Kontrahent direkt wieder geht. "Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass Saskia und ich mehr Zweisamkeit haben auf dem Hof", gibt er lachend zu.

Die Niedersächsin, die mit ihrer Familie einen 30 Hektar großen Weihnachtsbaumbetrieb führt, zeigt Martin nach dem Frühstück das Haus, in dem er nun den Rest der Hofwoche mit ihr wohnen wird. "Schön eingerichtet. Modern. Ich denke, da werde ich mich wohlfühlen", freut sich der 30-Jährige. Anschließend geht es für das Duo zum Ausmessen aufs Weihnachtsbaumfeld, bei dem die beiden schon richtig gut zusammenarbeiten.

RTL / Stefan Gregorowius Martin und Saskia bei "Bauer sucht Frau"

RTL Saskia und Martin bei "Bauer sucht Frau 2024"

