Diese Männer dürfen "Bauer sucht Frau"-Saskia kennenlernen

Bei Bauer sucht Frau gibt es einen Neuzugang: Bäuerin Saskia kommt in der aktuellen Folge dazu! Die Weihnachtsbaumerzeugerin kommt aus Niedersachsen, betreibt ihren 30 Hektar großen Hof im Haupterwerb und sucht nun nach ihrem Mister Right. Zwei Männer hat sie zu sich eingeladen: den 24-jährigen Raik und den 30-jährigen Martin. Nach dem ersten Kennenlernen entschließt sich Saskia, beide Singles zu sich einzuladen: "Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beide erst mal hier bleibt und wir gemeinsam in die Hofwoche starten!"

Martin ist nach seinem Gespräch mit der 35-Jährigen schon sehr angetan. "Ich bin begeistert und es darf gern weitergehen", erzählt der Vater eines Sohnes Moderatorin Inka Bause (55) und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass ich gute Chancen habe." Auch Raik findet die Bäuerin sympathisch und will sie näher kennenlernen. Der Dachdecker hätte sich aber gewünscht, in der Hofwoche mit Saskia allein zu sein: "Gut, dass Martin jetzt bleibt, ist natürlich für mich ein bisschen ein Nachteil, [...] aber ich muss damit leben und hoffe nur das Beste."

In der Hofwoche will Saskia die zwei Männer jetzt richtig kennenlernen. Doch wie Inka in der Vorschau zur nächsten Woche andeutet, verlässt einer der beiden den Hof schon wieder. Ist es etwa Raik? In einem Teaser-Clip sagt er nämlich zu Saskia: "Ich habe leider nicht so gut geschlafen diese Nacht. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl." Doch was genau passiert ist, ist noch nicht zu sehen. Es bleibt daher abzuwarten, ob es Raik oder doch etwa Martin ist, der den Weihnachtsbaumhof und Saskia direkt wieder hinter sich lässt.

