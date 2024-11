David Beckham und Gisele Bündchen modeln für neue Kampagne

Fußballstar David Beckham (49) und Topmodel Gisele Bündchen (44) haben jetzt die neue Festtagskampagne von BOSS vorgestellt. In einem stilvollen Fotoshooting präsentieren sie die neue Kollektion, die elegante Abendmode und saisonale Geschenkideen rund um das Fest der Liebe umfasst. Gemeinsam mit Modellegende Naomi Campbell (54), dem Sänger Burna Boy und dem südkoreanischen Star Lee Jong-Suk (35) posierten die beiden für eine Reihe glamouröser Bilder und im dazugehörigen Werbeclip.

Gisele, die noch vor der Veröffentlichung von Gerüchten zu ihrer dritten Schwangerschaft posierte, trug ein edles schwarzes Kleid, kombiniert mit einem passenden Blazer und einer Leder-Clutch. Berichten zufolge soll Gisele bereits fünf bis sechs Monate schwanger sein. Der Vater des Kindes ist Joaquim Valente (35), mit dem sie seit Juni 2023 zusammen ist. Zuvor war sie mit Tom Brady (47) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat: Sohn Benjamin (14) und Tochter Vivian (11).

David hingegen zeigte sich auf den Fotos der neuen BOSS-Kampagne in einem eleganten schwarzen Anzug mit Satinrevers und unterstrich damit sein Gespür für Stil. Nicht nur der Sinn für Mode verbindet ihn mit seiner Ehefrau Victoria (50), sondern auch der Humor. Vor einiger Zeit machte das einstige Spice Girl Schlagzeilen mit einer viralen Szene aus der Netflix-Doku ihres Mannes. In dem Clip behauptete die Geschäftsfrau, sie stamme aus der Arbeiterklasse, woraufhin David sie aufforderte, ehrlich zu sein. Sie gab schließlich zu: "In den 80ern hatte mein Vater einen Rolls-Royce." Doch die beiden nahmen das öffentliche Interesse mit Humor. Victoria nahm ein T-Shirt mit der Aufschrift "My Dad Had A Rolls Royce" in ihre Modekollektion auf und das Paar parodierte die Szene sogar in einem Werbespot für Uber Eats.

Anzeige Anzeige

Backgrid / MEGA Gisele Bündchen, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige