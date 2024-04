Fans sind von der Osterfolge vom "Traumschiff" begeistert!

Die Crew der MS Amadea hat mal wieder gute Arbeit geleistet! Pünktlich zu Ostern ging es für den Kapitän des Traumschiffs Max Parger, alias Florian Silbereisen (42), und seine Kollegen wieder auf große Fahrt. Das neue Reiseziel: Phuket in Thailand. Die Folge scheint bei den Zuschauern sehr gut angekommen zu sein! "War dabei – wieder super gewesen, das Traumschiff sehe ich mir schon viele Jahre an, als Kapitän machst du Florian wirklich eine gute Figur", lautete ein begeisterter Instagram-Kommentar. Flori kann sich auf seine treuen Fans verlassen: "Auch wenn ich sehr starke Zahnschmerzen habe, lasse ich mir [die Folge] nicht entgehen", schrieb ein User.

Der 42-Jährige, der den Kapitän Max Parger spielt, hat eine große Community, die ihn unterstützt. Eine Nutzerin ließ Flori Folgendes wissen: "Eigentlich ist es egal, ob du moderierst, singst oder schauspielerst, du kannst es einfach! Wir lieben dich einfach, wir folgen dir und daran wird sich nichts ändern. Weiter so." Dieser Meinung war auch eine andere Zuschauerin, die das Multitalent mit Komplimenten überhäufte: "Bleib wie du bist, denn so wie du bist, so bist du genau richtig, immer am Strahlen übers ganze Gesicht, glücklich und zufrieden, halt so wie man dich kennt und liebt." Doch neben Florian waren auch andere Stars in der Oster-Episode zu sehen: Sophia Thomalla (34), Nelson Müller (45) und Riccardo Simonetti (31) durften sich über eine Gastrolle auf dem Kreuzfahrtschiff freuen.

Letzterer hatte seinen Auftritt keinem Geringeren als Florian zu verdanken, wie der "Traumschiff"-Kapitän höchstpersönlich verriet. Im Interview mit Bild erklärte er nämlich: "Ich habe mir Riccardo für eine ganz besondere Rolle gewünscht." Der Gedanke sei Flori bei einem großen Event gekommen, wie er schilderte: "Beim ESC-Vorentscheid im vergangenen Jahr saßen wir nebeneinander auf der Couch und da habe ich ihn gefragt, ob er Lust auf 'Das Traumschiff’ hätte." Riccardo habe zugesagt und der Rest sei dann "ganz schnell" gegangen.

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Getty Images Riccardo Simonetti im Januar 2024

