Was ist mit Nathalie? Frank Otto mit anderer Frau bei Event

Bei der Weltpremiere des Disney-Musicals "Hercules" in Hamburg zeigte sich der Unternehmer Frank Otto (66) mit einer neuen Frau an seiner Seite. Der Multimillionär schritt über den orangen Teppich mit der Schauspielerin Sandra Quadflieg. Von seiner Verlobten Nathalie Volk (27) fehlte jede Spur. Laut Bild verbrachte Frank schon häufiger Zeit mit der 45-Jährigen: Die beiden sind große Fans des FC St. Pauli und fieberten bereits in Franks Loge am Millerntor gemeinsam mit. "Alle guten Veranstaltungen machen wir… Nathalie ist ja nicht da. Wäre sie da, wäre sie auch hier", erzählt er gegenüber der Zeitung und ergänzt: "Unsere Fußball-Leidenschaft teilt Nathalie ja sowieso nicht so sehr."

Momentan studiert das 27-jährige Model in Australien Biomedizinische Wissenschaften. Vor Kurzem machte Nathalie Negativschlagzeilen, als sie einen Gerichtstermin nicht wahrnahm, bei welchem sie sich wegen Urkundenfälschung hätte verantworten müssen. Die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin behauptete, krank zu sein und tauchte nicht auf. Laut Bild soll Nathalie im Jahr 2022 mit einem gefälschten Impfpass auf die Malediven geflogen sein.

Die Liebesgeschichte zwischen Frank und Nathalie sorgte bereits für viele Schlagzeilen: Im Jahr 2018 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt, 2020 folgte die Trennung. Kurz danach verlobte sich das Model mit einem anderen Mann und feierte 2022 ihr Liebescomeback mit Frank. In einem Interview mit RTL schwärmte die Influencerin von ihrem Partner: "[Frank] kennt mich am besten, weiß alles über mich. Vielleicht ist er auch ein bisschen Vater-Ersatz, wie der Vater, den ich nie hatte. Aber Frank hat auch eine junge Seele."

Getty Images Sandra Quadflieg

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

