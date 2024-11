Freudentränen: Bauer Marcel ist verliebt in Hofdame Jasmin

Ein Happy End für Bauer Marcel und seine Hofdame Jasmin! In den vergangenen Episoden von Bauer sucht Frau kamen sich der Mutterkuhhalter und seine Auserwählte näher und verbrachten einige schöne Tage zusammen. Nun ist die Hofwoche vorbei – und für beide steht fest: Sie wollen sich weiter kennenlernen! "Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass man jemanden innerhalb einer Woche so ins Herz schließen kann. [...] Ich würde schon sagen, dass ich ein Kribbeln im Bauch habe, wenn du bei mir bist", gibt die Mutter eines Sohnes in einem Gespräch mit Marcel zu. Gerührt von Jasmins Ehrlichkeit gesteht der Bayer ihr seine Gefühle – und dabei kommen ihm die Tränen. "Ich habe dich in so kurzer Zeit so wahnsinnig liebgewonnen, weil du immer so viel Fröhlichkeit mitbringst. Das macht wahnsinnig viel mit mir, dass du da bist. Das möchte ich gerne behalten, alles", gesteht er.

Der 29-Jährige und die Kölnerin scheinen ihr Glück kaum fassen zu können. Im Einzelgespräch meint Marcel überglücklich: "Ich denke, dass aus der Verliebtheit eine große Liebe wächst." Doch wie wollen die zwei ihre gemeinsame Zukunft angehen? Er wohnt in Unterfranken, sie in Köln. Die 30-Jährige könne sich zwar vorstellen, nach Bayern zu ziehen, aber erst mal wollen sie versuchen, sich so oft es geht zu besuchen. "Ich fühle mich hier wohl und ich denke, mein Sohn würde sich hier auch wohlfühlen. Ich freue mich einfach auf eine hoffentlich gemeinsame Zukunft", betont die gelernte Bürokauffrau und gibt ihrem Marcel einen liebevollen Kuss.

Dass es zwischen den beiden funkt, deutete sich bereits im Laufe ihrer Hofwoche deutlich an: Bereits nach ein paar Tagen, schien sich Marcel sehr sicher mit Jasmin gewesen zu sein. Nachdem sie ihm bei einem Date von ihren aufkommenden Gefühlen erzählt hatte, war er ganz hin und weg: "Dass die Jasmin gesagt hat, dass sie mich ins Herz geschlossen hat, da hab ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich denke schon, dass die Jasmin die richtige Partnerin für mich sein kann."

Anzeige Anzeige

RTL Jasmin und Marcel bei "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Marcel und Jasmin bei "Bauer sucht Frau 2024"

Anzeige Anzeige