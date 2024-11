Kate und William erleben emotionale Momente bei Gedenkfeier

Am 9. November trat Prinzessin Kate (42) nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Beim "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall, das zu Ehren der britischen und Commonwealth-Streitkräfte veranstaltet wurde, zeigten sich Kate und ihr Ehemann Prinz William (42) laut InStyle besonders emotional. Während des Konzerts wurde das Lied "Guide Me, O Thou Great Redeemer" vorgetragen. Die Hymne, die ursprünglich auf der Beerdigung von Prinzessin Diana (✝36) gespielt wurde, nahm auch bei Kates und Williams Hochzeit 2011 eine besondere Rolle ein. Das emotionale Wiederaufleben dieser Erinnerungen bewegte das Paar zutiefst.

Das Konzert war jedoch nicht nur wegen der musikalischen Auswahl ein Anlass der Erinnerung an die verstorbene Prinzessin Diana – Kate wählte auch gezielt Schmuckstücke, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörten. So trug sie Dianas bekannte Collingwood-Perlenohrringe und kombinierte dazu ein maßgeschneidertes schwarzes Mantelkleid von Catherine Walker & Co. als Hommage an Dianas damalige Lieblingsmarke. Für die gefallenen Soldaten trug sie zudem ihre charakteristische hellrote Klatschmohn-Brosche.

Kate und William haben schon oft gezeigt, wie wichtig ihnen die Verbindung zu Williams Mutter Diana ist – insbesondere in ihrem Privatleben. Die Hymne, die auch bei der Hochzeit von Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) 2018 gespielt wurde, zeigt, wie sehr Dianas Einfluss in der nächsten Generation weiterlebt. Abseits von öffentlichen Auftritten sind Kate und William bekannt dafür, ihren beiden Söhnen und ihrer Tochter Geschichten über ihre Großmutter zu erzählen, um das Erbe ihrer geliebten Mutter lebendig zu halten.

Getty Images, ActionPress Collage: Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Diana

Instagram / dukeandduchessofcambridge, ActionPress Collage: Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Diana

